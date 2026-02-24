В Красногорске в «Архангельском» отметили Масленицу

Масленичные гуляния прошли 21 и 22 февраля в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске. В фестивале участвовали более 20 творческих коллективов Подмосковья, а гостями стали жители округа и туристы из других городов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничный фестиваль длился два дня. На площадках музея-заповедника выступили свыше 20 коллективов региона с народными песнями, танцами, частушками и сценическими миниатюрами. На гуляния приехали не только жители Красногорска, но и многочисленные гости, специально запланировавшие поездку на проводы зимы.

«Юсуповы отмечали Масленицу с размахом — устраивали вечерние приемы и званые обеды. Мы решили поддерживать традиции и уже не первый год проводим веселые гуляния для детей и взрослых. Накануне в парке прошли спектакли, традиционные русские зимние забавы и флешмоб. Сегодня центральное событие — большой концерт перед Колоннадой», — рассказала руководитель пресс-службы музея-заповедника «Архангельское» Ольга Катасонова.

Для детей организовали мастер-классы и конкурсы. Ребята соревновались в метании «блинов», сбивали мячом большие матрешки и участвовали в других играх. Одной из самых популярных стала «строительная» площадка, где под руководством наставников дети делали снежные кирпичи и возводили из них замок.

«Я была тут 10 лет назад. Сейчас приехала посмотреть на достопримечательности и заодно отпраздновать проводы зимы с подругами. Все очень понравилось. Парк изменился, идут реставрационные работы. Надо обязательно приехать сюда и летом», — поделилась Марина из Егорьевска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.