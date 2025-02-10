В Красногорске установлено свыше 8 тыс камер системы «Безопасный регион»

Согласно статистике, на территории городского округа Красногорск уже установлено более восьми тысяч камер системы «Безопасный регион». Это современное техническое решение помогает обеспечивать безопасность и порядок в городе, сообщает пресс-служба администрации округа.

Несмотря на это, некоторые граждане продолжают нарушать правила: размещать объявления, листовки и графические изображения без соответствующего согласования с органами местного самоуправления.

В соответствии со статьей 6.5 Кодекса Московской области об административных правонарушениях, размещение информации вне отведенных для этого мест является нарушением. Гражданам, которые допускают такие нарушения, грозит штраф в размере до 2500 рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 10 000 рублей, а юридические лица — до 30 000 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.