Глава Красногорска встретился с близкими бойцов СВО

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков провел традиционную встречу с близкими наших защитников и обеспечил поддержку, которая стала абсолютным приоритетом в работе команды. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«По просьбе мамы нашего бойца — Натальи Леонидовны, поможем с предоставлением необходимого оборудования для сына, а также выплатой материальной помощи», — сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

На прием также пришел Роман Назыров, отец нашего погибшего Героя — Андрея, чей подвиг и жизненная философия стали олицетворением времени, а открытый сквер памяти является данью уважения бойцу с позывным Поэт. И сегодня та огромная волонтерская работа, которую проводит Роман Александрович, является продолжением дела сына.

«Со своей стороны поможем с техобслуживанием грузового автомобиля, доставляющего помощь в зону СВО, рассмотрим предложения по установке стендов со стихами красногорских поэтов и организации фотовыставки, посвященной бойцам. Также в числе инициатив — проведение форума, объединяющего волонтеров и предпринимательское сообщество, который включим в план мероприятий к 80-летию Победы», — добавил глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.