В Красногорске установят 30 детских площадок

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В рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в городском округе Красногорск появятся новые детские площадки. Они будут соответствовать современным требованиям безопасности и оснащены резиновым ударопоглощающим покрытием, безопасными и удобными игровыми элементами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже завершены работы на двух площадках:

ул. им. Головкина, 7 (ДИП-1) и

ул. им. Головкина, 7 (ДИП-2).

Еще 28 площадок находятся в процессе установки:

д. Аристово, ул. Светлая, д. 29

д. Путилково, д. 10

д. Путилково, ул. Сходненская, д. 3

д. Путилково, ул. Сходненская, д. 19

д. Путилково, ул. Сходненская, д. 21

д. Путилково, ул. Сходненская, д. 27

д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 5

д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 7

д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 9

д. Путилково, ул. 70-летия Победы, д. 1

д. Путилково, ул. 70-летия Победы, д. 2

д. Путилково, ул. 70-летия Победы, д. 3

д. Путилково, ул. 70-летия Победы, д. 3 (воркаут)

д. Сабурово, ул. Парковая, д. 4, д. 6

Павшинский бульвар, д. 20

Красногорский бульвар, д. 5

Красногорский бульвар, д. 9

ул. Ленина, д. 15, д. 17

ул. Ленина, д. 22

ул. Ленина, д. 25, д. 17

ул. Железнодорожная, д. 1А — д. 1Б

д. Путилково, ул. Садовая, д. 20

д. Сабурово, ул. Парковая, д. 2 –

д. Путилково, ул. Сходненская, д. 7

г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, Красногорский бульвар, д. 7

г. Красногорск, пос. Нахабино территория между д. 13А на ул. Институтской и д. 5 на ул. Панфилова

г. о. Красногорск, Светлая улица, д. 3, д. 5, д. 7, Светлая улица, д. 1, д. 9

г. о. Красногорск, д. Путилково, Сходненская улица, д. 1

На некоторых площадках выполняется подготовка асфальтного основания, на других — уже идут работы по установке МАФов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.