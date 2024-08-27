В Красногорске установят 30 детских площадок
Фото - © пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в городском округе Красногорск появятся новые детские площадки. Они будут соответствовать современным требованиям безопасности и оснащены резиновым ударопоглощающим покрытием, безопасными и удобными игровыми элементами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Уже завершены работы на двух площадках:
- ул. им. Головкина, 7 (ДИП-1) и
- ул. им. Головкина, 7 (ДИП-2).
Еще 28 площадок находятся в процессе установки:
- д. Аристово, ул. Светлая, д. 29
- д. Путилково, д. 10
- д. Путилково, ул. Сходненская, д. 3
- д. Путилково, ул. Сходненская, д. 19
- д. Путилково, ул. Сходненская, д. 21
- д. Путилково, ул. Сходненская, д. 27
- д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 5
- д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 7
- д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 9
- д. Путилково, ул. 70-летия Победы, д. 1
- д. Путилково, ул. 70-летия Победы, д. 2
- д. Путилково, ул. 70-летия Победы, д. 3
- д. Путилково, ул. 70-летия Победы, д. 3 (воркаут)
- д. Сабурово, ул. Парковая, д. 4, д. 6
- Павшинский бульвар, д. 20
- Красногорский бульвар, д. 5
- Красногорский бульвар, д. 9
- ул. Ленина, д. 15, д. 17
- ул. Ленина, д. 22
- ул. Ленина, д. 25, д. 17
- ул. Железнодорожная, д. 1А — д. 1Б
- д. Путилково, ул. Садовая, д. 20
- д. Сабурово, ул. Парковая, д. 2 –
- д. Путилково, ул. Сходненская, д. 7
- г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, Красногорский бульвар, д. 7
- г. Красногорск, пос. Нахабино территория между д. 13А на ул. Институтской и д. 5 на ул. Панфилова
- г. о. Красногорск, Светлая улица, д. 3, д. 5, д. 7, Светлая улица, д. 1, д. 9
- г. о. Красногорск, д. Путилково, Сходненская улица, д. 1
На некоторых площадках выполняется подготовка асфальтного основания, на других — уже идут работы по установке МАФов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.
«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.