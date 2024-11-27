В Красногорске установили новое освещение по просьбам жителей

В сквере рядового Назырова в Красногорске по поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова установили новые фонари. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Несколько месяцев назад почти все фонарные столбы в сквере были повреждены неизвестными. Жители обратились к Дмитрию Владимировичу на выездной администрации с просьбой восстановить освещение. Руководитель муниципалитета взял вопрос на контроль и привлек подрядчика.

Уже завершились работы по установке семи новых фонарных столбов вдоль пруда. Теперь здесь светло и уютно, и люди всех возрастов могут наслаждаться красотой водоема, кормить уток и общаться.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.