В Красногорске устанавливают обстоятельства загрязнения водных объектов

Сотрудники Минэкологии Подмосковья проводят надзорные мероприятия в городском округе Красногорск. Поводом послужило обращение в министерство администрации округа, которая проинформировала о возможном загрязнении ручья, вытекающего из озера Лесное, сообщает пресс-служба ведомства.

«Инспекторы эконадзора обследовали территорию, осмотрели береговую полосу озера и акваторию, а также вытекающий ручей, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Установлено, что вблизи водного объекта расположены очистные сооружения ливневой канализации, сточные воды с них поступают в централизованную систему водоотведения. Между тем, вблизи сооружений выявлена труба, через которую ливневые стоки поступают в ручей. Разрешения на водопользование в этом месте министерство не выдавало».

В ходе выездного мероприятия сотрудники ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» отобрали пробы воды из ручья для лабораторного анализа. Выявлены незначительные превышения ПДК нескольких загрязняющих веществ. Организации, эксплуатирующей очистные сооружения, ООО «Архангельское-2 Эксплуатация» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ситуация остается на контроле министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.