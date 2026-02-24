В Красногорске студенты прошли тренинг против пьяного вождения

Госавтоинспекция Подмосковья совместно с региональной общественной организацией «Союз безопасности дорожного движения» организовала для будущих медиков интерактивное занятие. Его цель — наглядно показать влияние алкоголя на реакцию и координацию и убедить молодежь не садиться за руль даже после одной рюмки.

Студенты прошли тесты на специальных тренажерах и оценили, как меняется восприятие в нетрезвом состоянии. С помощью очков-имитаторов опьянения «фатальное зрение» участники смогли почувствовать искажение реальности. Эксперты также ответили на вопросы и разобрали типичные дорожные ситуации.

Представители студенчества отметили, что подобные занятия для будущих медиков особенно важны. По их мнению, это поможет не только сформировать ответственное поведение за рулем, но и в дальнейшем профессионально разъяснять пациентам последствия употребления алкоголя.

В Госавтоинспекции городского округа Красногорск сообщили, что проект планируют распространить и на другие муниципалитеты Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.