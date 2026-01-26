В Красногорске стартовал конкурс на футболки с кадрами пусков ракет

Жители Красногорска могут выиграть футболки с изображениями запусков ракет, снятых на фототехнику «Зенит», в конкурсе холдинга «Швабе» совместно с Роскосмосом и Ростехом, сообщает пресс-служба администрации округа.

Холдинг «Швабе», в который входит Красногорский завод имени С. А. Зверева, совместно с Роскосмосом и Ростехом объявил конкурс «Космос в Зените». В рамках конкурса разыгрываются футболки с уникальными кадрами пусков ракет, снятыми на фототехнику «Зенит».

Техника «Швабе» много лет используется в космических программах, а некоторые орбитальные аппараты носили имя «Зенит» — как и фотоаппаратура, установленная на них. Сегодня фотографы Роскосмоса продолжают снимать пуски ракет на оборудование «Швабе», а эти снимки легли в основу коллекции мерча.

Победители конкурса получат 10 футболок с кадрами стартов ракет, созданными фотографами Иваном Тимошенко и Артемом Пылаевым. Для участия необходимо подписаться на Telegram-каналы Роскосмоса, «Швабе» и Ростеха, а затем нажать кнопку «Участвую» под постом в канале «Швабе».

Победителей определят 30 января в 16:00 с помощью рандомайзера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.