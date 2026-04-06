В Красногорске стабилизировалась паводковая ситуация 6 апреля

Паводковая обстановка в городском округе Красногорск стабилизировалась по состоянию на 6 апреля, пик подъема воды пройден, угрозы подтоплений нет. Ситуация находится под контролем профильных служб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты подтверждают, что уровень воды в реках округа остается безопасным. По данным системы прогнозирования и контроля, стабильные показатели зафиксированы на реке Нахабинке в районе СНТ «Речное», на реке Грязевке в пгт Нахабино, на реке Баньке в микрорайоне Павшинская пойма, на реке Сходне у деревни Гаврилково и на реке Липке вблизи села Николо-Урюпино.

Круглосуточный мониторинг продолжается. Информация в режиме реального времени поступает с сети электронных вешек с интегрированной системой видеонаблюдения.

Несмотря на стабилизацию, профильные ведомства сохраняют готовность к оперативному реагированию. В случае обильных ливней экстренные службы располагают необходимым количеством насосных станций и мотопомп для устранения локальных подтоплений. При нештатных ситуациях жителей просят обращаться по номеру 112 или в единую диспетчерскую службу округа по телефонам +7 (498) 698-50-11 и +7 (498) 698-50-06.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.