В Красногорске состоялся полуфинал конкурса для бизнес-леди «Нежный грант»

Поиск, развитие и поддержка перспективных предпринимательниц с прогрессивным подходом к делу, высоким уровнем лидерских качеств, управленческих компетенций — главная задача организаторов.

Важная составляющая конкурса — укрепление, обоснование и продвижение миссии современной женщины — находиться в гармонии, будучи женой, матерью и хозяйкой бизнеса.

«Конкурс „Нежный грант“ призван показывать инициативы. Передовые, интересные. Может быть, особый подход к ведению бизнеса. В этом году у конкурса 10 площадок, где проходят полуфиналы, две из которых по России — это Тверь и Воронеж. Все остальное — это наши подмосковные прекрасные бизнес-леди», — сказала президент НКО Союз «Содействия женскому предпринимательству», руководитель сообщества «Нежный бизнес» по России Наталья Муравьева.

Семь участниц конкурсной программы, среди которых дизайнер, арт-терапевт, бренд менеджер, создатель сети фитнесс-центров, представили на суд жюри бизнес-проекты. Их задачей было создать «продающую» видео-визитку своего дела и подготовить трехминутное выступление на тему «Партнерство в сообществе, как инструмент продвижения в бизнесе». Жюри оценивало креативность, уверенность в себе, степень раскрытия темы и вызванного доверия.

Победительницами полуфинала стали основатель сети фитнес-студий Hardy’s Body Алена Швайгер и хозяйка студии брендированных подарков Мария Давлятшина. А победительницей в специальной номинации — «фотограф» Наталья Талызина.

Финал Всероссийского конкурса «Нежный грант» состоится 26 ноября в Доме правительства Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.