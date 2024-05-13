В Красногорске состоялся фестиваль творчества по авиамоделированию

«Все модели самолетов, которые мы строим, — у нас направление F-4S — это копии и полукопии. И все самолеты, которые у нас строят ребята, взрослые, они все до 30-х годов. У нас такой ритуал, что все летчики или пилоты, которые должны управлять, должны быть одеты в форму тех годов, когда был построен самолет. Поэтому у нас и руководители, и наши ученики, которые ездят на чемпионаты России, мы их всех одеваем в эту форму», — сказал руководитель объединения «Копиист», организатор фестиваля Сергей Семенов.

В фестивале приняли участие ребята от 7 до 16 лет. Они представляли 6 авиамодельных клубов из Москвы, Дедовска, Павловской Слободы и Истры. Дальняя дорога и желание посоревноваться друг с другом лишь подстегнули юных покорителей вершин. О подготовке к фестивалю они говорят со знанием дела и, главное, любовью к нему.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск

«Важно проверить двигатель и прошивную систему, чтобы все удалось. Наш учитель, Сергей Викторович, очень подробно все рассказывал и помогал нам все сделать. Интересно авиамоделирование, самолеты, ракеты. Мне нравятся очень самолеты. Я хочу их моделировать, узнавать об их строении и об строении ракеты. Я хотел бы стать или пилотом, или инженером», — отметили участники фестиваля из Центр искусств им. Прядко в Дедовске Степан Изотов и Амир Вагабов.

Чтобы запуск ракеты был точным, а полет — высоким, на протяжении всего фестиваля участников активно поддерживал дуэт «Россияночка». В Нахабино Кристина и Лера приехали из Павловской слободы, привезя с собой разнообразный репертуар — от песен военных лет до современных композиций. Высота полета ракет не превысила 30 м. Начиная с этих миниатюрных моделей, юные авиаторы шаг за шагом постигают сложную науку: учатся пилотировать, конструировать и рисовать чертежи. В объединении «Копиист» Сергей Викторович передает эти знания более полувека и надеется, с каждым годом количество ребят, желающих покорить небесные вершины, будет только расти.

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