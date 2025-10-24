20 октября в Красногорске состоялись учения под кодовым наименованием «Школа». По сценарию, на крыше и в здании учебного заведения начался пожар. Появились «пострадавшие». На место ЧП прибыли пожарные, спасатели и экипажи скорой медицинской помощи. Контроль за ходом учений осуществляли представители заинтересованных министерств и ведомств региона, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Медики Подмосковной скорой взаимодействовали с сотрудниками аварийно-спасательных формирований и пожарной части города Красногорска. Эти учения были плановыми — в рамках постоянного тренинга экстренных служб Московской области по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и спасению пострадавших. Ранее учения, с такой же заявленной легендой, проходили в учебном заведении в Барвихе», — прокомментировал главный специалист по оказанию медицинской помощи при ЧС Московской областной станции скорой медицинской помощи Ян Алиев.

В школе № 15, после поступления сигнала о пожаре, огнеборцы приступили к ликвидации «очага возгорания». Одновременно спасатели начали эвакуацию условных пострадавших, а медики «скорой» — оказывали экстренную помощь вынесенным и выведенным из зоны задымления людям. Всего в работе при этой чрезвычайной ситуации приняли участие шесть медицинских бригад регионального объединения № 2 скорой помощи Московской области. Свои навыки и умения продемонстрировали медики и водители Химкинской, Долгопрудненской, Истринской и Красногорской подстанций.

План учений был выполнен в полном объеме. После их завершения состоялось конструктивное обсуждение итогов. А в Подмосковной скорой уже началась подготовка к новому масштабному тренингу сил и средств экстренных служб — по сценарию «Автобус».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.