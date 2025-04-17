В Красногорске решили судьбу пустыря, который стоит огороженным уже много лет

Ранее жители ЖК «Спасский мост» выступили с просьбой обратить внимание на огороженный пустующий участок во дворе многоквартирных домов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова в прошлом месяце команда администрации провела встречу с жителями жилого комплекса. В ходе мероприятия было принято решение уделить внимание развитию территории и начать разработку планов по строительству социального объекта.

Тип объекта будет определен на основе текущей востребованности среди жителей. Это может быть детский сад, школа или прогулочная зона. Окончательное решение будет принято с учетом мнения и пожеланий жителей.

Вчера, 16 апреля, по поручению Главы Красногорска Дмитрия Владимировича Волкова состоялась повторная встреча с жителями ЖК «Спасский мост». Инициативная группа провела голосование, по результатам которого большинство собственников жилого комплекса выступили за благоустройство территории для отдыха, с озеленением и спортивной зоной.

С учетом того, что микрорайон молодой и густонаселенный, участникам встречи объяснили, что здесь необходим социальный объект — школа или детский сад, и через несколько лет здесь должно появиться новое учреждение для детей.

Договоренности достигнуты, в ближайшее время до жителей доведут дорожную карту со сроками выполнения проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.