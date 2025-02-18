В Красногорске рассказали о соцзащите для инвалидов в рамках отчета перед жителями

Депутат Государственной Думы, координатор партийного проекта«Единой России» «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев провел отчетную встречу в Красногорском отделении «Всероссийского общества инвалидов» с представителями общественности с инвалидностью, ветеранами СВО, родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, передает пресс-служба партии.

Депутат подвел итоги законотворческой деятельности и реализации наказов избирателей за 2024 год, рассказал о совершенствовании законодательства Подмосковья и модернизацию инфраструктуры в сфере социальной политики, здравоохранения, образования. Все они направлены на улучшение качества жизни жителей Подмосковья: открыты новые школы и детские сады, реабилитационные центры, динамично развивалась современная городская инфраструктура.

Народный избранник подробно проинформировал об изменениях законодательства в области социальной защиты людей с инвалидностью. Это возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года, защита от взысканий федеральных и региональных доплат, а также пенсий детям с ограниченными возможностями здоровья и недееспособным.

«Кроме того, с 1 января 2025 года инвалидам первой группы и пенсионерам старше 80 лет теперь автоматически выплачивают ежемесячную прибавку к пенсии в размере 1200 рублей за уход за ними, а дети-инвалиды из семей погибших участников спецоперации теперь смогут получать две пенсии по инвалидности и по потере кормильца», — рассказал Терентьев.

Депутат также рассказал участникам встречи об итогах работы партии «Единая Россия» по ключевым направлениям: поддержка участников СВО, гуманитарные миссии, реализация проектов и народной программы партии.

«Так, с начала проведения специальной военной операции было принято 124 закона, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Один из последних законодательных актов касается обеспечения инвалидов боевых действий специальными транспортными средствами с ручным управлением», — добавил Михаил Терентьев.

В ходе обсуждения отчета участники встречи обговорили с парламентарием вопросы обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации и лекарственным препаратами, а также перспективы признания недееспособными детей с ментальными нарушениями.

«Считаю необходимым привлекать инвалидов боевых действий к занятиям адаптивными видами спорта. В частности, планируется проведение Кубков Героев для ветеранов СВО. На мой взгляд, занятие адаптивным спортом — эффективный метод быстрой социализации человека, оказавшегося в непростой жизненной ситуации после тяжелой травмы», — заметил парламентарий.

Среди недавних законодательных инициатив, о которых рассказал депутат, — признание участниками специальной военной операции тех, кто в ДНР и ЛНР отстаивал интересы русских с 2014 по 2022 год.

Присутствовавший на встрече инвалид первой группы, ветеран специальной военной операции Евгений Бушев обратился к депутату с просьбой об улучшении жилищных условий. В его семье 8 человек, которые проживают в типовой двухкомнатной квартире на 7-м этаже. Михаил Терентьев пообещал подробно разобраться в проблеме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.