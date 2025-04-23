В Красногорске проводится голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

С 21 апреля по 12 июня в Красногорске проводится голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

К голосованию приглашаются все граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет. Каждый участник может выбрать одну территорию для благоустройства, соответствующую его месту жительства, указанному при регистрации:

Ландшафтный парк в мкр. Изумрудные холмы;

Заводской сквер на ул. Речная в г. Красногорске;

Лесопарк вблизи ТЦ «Бирюза» в пос. Мечниково;

Зона отдыха вблизи пер. Лермонтова — ул. Заречная в пгт. Нахабино;

Территория между улицами Королева и Родниковой в пгт Нахабино.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.