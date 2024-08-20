В Красногорске проверяют готовность школ к началу учебного года

В рамках ежегодной всероссийской акции «Родительская приёмка», реализации партпроекта «Новая школа» единороссы совместно с комиссией по проведению оценки готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с родителями учеников посетили гимназию № 2, чтобы проверить её готовность к началу учебного года, сообщили в администрации городского округа Красногорск Московской области.

В составе комиссии партийцы осмотрели территорию школу, кабинеты, столовую, спортивный и актовый залы. Проверили ход ремонтных работ, состояние спортплощадки, соблюдение санитарно-гигиенических норм, пожарной и антитеррористической безопасности.

«Гимназия к новому учебному году готова. Территория обустроена, меры безопасности соблюдены. Необходимые условия для качественного образования присутствуют», — поделилась депутат, член фракции «Единая Россия» Ирина Штейнберг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что необходимо разъяснить жителям Подмосковья о сроках и ходе капитального ремонта гимназии в Дзержинском.

«У нас же, насколько я помню, должна открыться большая школа (в Дзержинском — ред.), которая, мы предполагаем, разгрузит контингент. Эта тема тоже сегодня актуальна», — сказал Воробьев.

