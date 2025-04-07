В Красногорске провели выездной прием жителей

Представители администрации городского округа Красногорск, руководители профильных структур и депутаты окружного совета провели очередной прием жителей в формате выездной администрации. На этот раз встреча состоялась в новом корпусе школы № 15, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Традиционно обращения горожан касались сферы ЖКХ, благоустройства общественных территорий, дорожно-транспортной инфраструктуры, здравоохранения и соцподдержки.

Одно из преимуществ мероприятий такого формата — возможность для жителей подробно изложить суть и содержание проблемы, представить имеющиеся документы, обсудить алгоритм решения вопроса. Время общения никто не ограничивает. Более того, если вопросов несколько, то к решению всегда могут подключиться те или иные профильные специалисты. Самое главное — обсуждать проблему лицом к лицу зачастую гораздо эффективнее, чем по переписке.

Так, жительница Губайлово Любовь Лапина пришла на прием, чтобы решить сразу несколько вопросов. Главный из них — дорожная безопасность учеников и воспитанников дошкольного учреждения возле школы № 11. Для этого, по словам жительницы, необходимо расширить пешеходный участок и обеспечить должный уровень освещенности в темное время суток. Кроме того, знак, запрещающий парковку, установлен так, что он не виден водителям. Нелегальная парковка создает потенциальную угрозу для юных пешеходов и их родителей. На приеме Любовь Лапину заверили, что запрещающий знак будет перенесен на более видное место. Женщине также обещали избавить от постоянного подтопления пешеходный переход на Волоколамском шоссе.

В целом, прием прошел в конструктивной атмосфере, все обращения взяты на контроль, по решению каждого вопроса должностным лицам предстоит отчитаться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.