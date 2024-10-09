На территории детского городка «Сказочный» в Красногорске прошел показ мод с использованием световозвращающих элементов. Мероприятие под девизом «Ярко, модно, безопасно!» было организовано сотрудниками Госавтоинспекции с целью привлечения внимания юных участников дорожного движения и их родителей к активному использованию фликеров, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

В дефиле приняли участие воспитанники школы современного танца «Про-Движение», их родители и педагогический состав. Началось мероприятие с танцевального флешмоба, затем на сцену вышли юные модели в яркой одежде с расположенными на ней световозвращающими аксессуарами. Ребята с удовольствием демонстрировали наряды, которые могут быть не только красивыми, но и безопасными. Таким образом участники дефиле призвали своих сверстников быть заметными на дороге и сделать осень безопасной.

Посетителям парковой территории сотрудники Госавтоинспекции вручили полезные световозвращающие аксессуары, а также проконсультировали по правилам дорожного движения.

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