В Красногорске провели отборочный этап Всероссийской олимпиады «Символы России»

В рамках продвижения знаний о государственных символах России центральная библиотека провела отборочный этап Всероссийской олимпиады «Символы России» среди учащихся 3-х и 4-х классов МБОУ СОШ № 17. Это событие стало важным шагом в формировании у молодого поколения глубокого понимания и уважения к национальным ценностям, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Тема олимпиады — «Государственные символы России» — позволила детям ближе познакомиться с историей и значением герба, флага и гимна страны. Ребята продемонстрировали свои знания и навыки, успешно справившись с заданиями, и стали участниками второго этапа олимпиады, который состоится в очном формате 30 января 2025 года.

Организаторы олимпиады уверены, что такие мероприятия способствуют развитию у детей интереса к истории и культуре своей страны, формируют чувство патриотизма и гражданской ответственности. Все участники получат сертификаты, а победители — дипломы, которые станут подтверждением их знаний и достижений.

Всероссийская олимпиада «Символы России» — это не только проверка знаний, но и возможность для детей проявить свою креативность и умение работать в команде. Она помогает подрастающему поколению лучше понять, что такое государственные символы, какое значение они имеют для страны и почему важно их знать и уважать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.