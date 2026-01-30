В Красногорске провели квиз ко Дню освобождения Ленинграда от блокады

В Центре культуры и досуга «Отрада» в Красногорске 29 января состоялся квиз, посвященный 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в формате интеллектуальной игры, вдохновленной телевизионным шоу «Умники и умницы». Участникам предложили вопросы, связанные с историей блокады Ленинграда, что позволило им глубже погрузиться в события тех лет.

В ходе квиза прозвучали мини-речи о «Дороге жизни», «Блокадном хлебе» и салюте в честь освобождения города в 1944 году. Эти темы напомнили о мужестве и стойкости жителей Ленинграда, переживших 872 дня блокады.

Организаторы отметили, что мероприятие направлено на сохранение памяти о подвиге ленинградцев и важности передачи исторических знаний новым поколениям. Жители Красногорска не только проверили свои знания, но и смогли осознать значимость событий Великой Отечественной войны для современной России.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.