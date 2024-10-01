В Красногорске провели экскурсию для школьников на станцию скорой помощи

В Красногорске состоялась увлекательная экскурсия для детей на станции скорой помощи, где ребятам рассказали о работе экстренных служб и показали медицинское оборудование. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Фельдшеры Артём и Анна продемонстрировали процесс сердечно-лёгочной реанимации с использованием специального устройства для механического массажа сердца.

Кроме того, на экскурсии детям объяснили, какой вред может нанести курение, даже электронных сигарет. Фельдшер подчеркнул, что уже в шестом классе курение может привести к серьёзным последствиям, таким как инфаркты и инсульты. Курение наносит непоправимый вред здоровью. Оно вызывает рак, болезни сердца и лёгких, а также другие серьёзные заболевания. Курение может привести к ранней смерти и ухудшению качества жизни.

Экскурсия оказалась очень полезной для детей: они узнали, как действовать в экстренных ситуациях, и осознали важность здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.

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