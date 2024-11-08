В Красногорске провели XXXI конференцию местного отделения партии «Единая Россия»

Глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Владимирович Волков совместно с депутатами Московской областной Думы Романом Александровичем Володиным и Сергеем Маликовым, а также активистами приняли участие в конференции в малом зале ДК «Подмосковье», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основные пункты повестки: избрание делегатов для участия в Конференции регионального отделения, подведение итогов работы местного отделения за 2024 год, а также планирование задач на 2025 год.

«В центре всех преобразований сегодня — помощь и поддержка наших Героев, и эту определяющую задачу ставят во главу угла лидер нашей страны Владимир Владимирович Путин и наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Отдельное и очень важное направление — выполнение наказов избирателей, а также реализация всех 28 партийных проектов, за каждым из которых стоят перемены в ключевых сферах развития округа. Подведя итоги проделанной работы, определили приоритетные цели на предстоящий период, по традиции вручили партийные билеты и избрали делегатов на областную конференцию „Единой России“. И уже сейчас будем прорабатывать план мероприятий, связанных с будущей датой — 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, которую отметим в 2025 году», — прокомментировал Дмитрий Владимирович.

Основные планы партийцев на 2025 год: реализация более 500 партийных мероприятий, всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также привлечение сторонников и системная работа в мобильном приложении «Вверх».

Также на конференции секретарь вручил 25 партийных билетов новым членам партии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.