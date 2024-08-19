В Красногорске прошло заседание антитеррористической комиссии

Основной темой стала защищенность социальных объектов при проведении Дня знаний и Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

Также комиссия оценила готовность муниципальных объектов к действиям при возникновении угрозы совершения преступлений террористической направленности.

Во всех образовательных учреждениях муниципалитета начнётся «Месячник безопасности». Ежегодно в начале учебного года в образовательных учреждениях Московской области проводится месячник безопасности. Основная цель занятий — напомнить учащимся после длительных каникул правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях. Для красногорских школьников проведут открытые уроки, классные часы и мастер-классы по теме антитеррористической безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.