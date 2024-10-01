В Красногорске прошло посвящение школьников в отряды юных инспекторов движения

В образовательном центре «Вершина» городского округа Красногорск состоялось торжественное мероприятие, посвященное вступлению учеников начальных классов в ряды ЮИД (Юные инспекторы движения). Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Организаторами мероприятия выступили сотрудники ГАИ и представители управления образования городского округа.

Ребята представили творческие номера, отражающие главную цель движения — пропаганду безопасного поведения на дорогах. Более 150 учеников начальных классов стали зрителями этого события.

Среди участников уже нашлись желающие присоединиться к ЮИД, чтобы не только изучать правила дорожного движения, но и помогать сотрудникам ГИБДД. Новобранцев торжественно поздравили представители окружного ведомства.

Полицейские также вручили им подарки: специальные удостоверения «Юный инспектор движения» и сумки для сменной обуви.

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