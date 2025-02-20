В Красногорском колледже состоялось торжественное открытие Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы — 2025» Московской области по ИТ-компетенциям. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками соревнований станут студенты и школьники из 26 городских округов. Состязания — отличная возможность проявить свой талант и завести новых друзей, а также определиться в выборе будущей профессии.

Информационные технологии развиваются стремительно, поэтому сейчас требуется все больше квалифицированных ИТ — специалистов.

Соревнования предусматривают 12 компетенций разной направленности. В них за звание лучших из лучших будут бороться 70 студентов и 30 школьников из профессиональных и общеобразовательных организаций Московской области. Важно, что партнерами чемпионата являются компании, которые в дальнейшем примут лучших участников на стажировку и на работу.

«Здесь ребята имеют возможность поделиться своим опытом, показать свой профессионализм. Это та площадка, где работодатели, которые сегодня тоже присутствуют — у них есть прекрасная возможность отобрать ребят для своих коллективов и для дальнейшего трудоустройства», — сказал директор ГБПОУ МО «Красногорский колледж» Сергей Демин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.