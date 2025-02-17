В Красногорске прошли мероприятия ко Дню воинов-интернационалистов

В Красногорске прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом сообщает пресс- служба администрации округа.

У мемориала на Красной горке в память об ушедших воинах-интернационалистах цветы к памятнику возложили представители администрации городского округа Красногорск, местного совета депутатов, Красногорского отделения МОВОО ветеранов «Боевое братство», ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, военнослужащие воинских частей, дислоцирующихся на территории городского округа Красногорск, члены патриотических клубов и объединений.

«Сегодняшний день — это дань памяти всем, кто причастен к героическим и трагическим событиям за пределами нашей Родины, всем, кто защищал и защищает нашу страну, верно стоит на страже мира и безопасности России», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в местном совете депутатов Богдан Андриянов.

Далее участников возложения пригласили в большой зал ДК «Подмосковье», где прошла торжественная тематическая программа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.