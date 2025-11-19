В Красногорске прошла встреча с семьями погибших сотрудников полиции

Начальник управления МВД по городскому округу Красногорск Дмитрий Богомолов 18 ноября встретился с вдовами и родственниками сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. В мероприятии участвовали представители отдела морально-психологического обеспечения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Встреча с семьями погибших сотрудников полиции прошла в управлении МВД по Красногорску. На мероприятии присутствовали вдовы и члены семей, а также старший специалист по воспитательной работе Леся Панасенко.

Дмитрий Богомолов выразил благодарность женщинам за сохранение памяти о погибших мужьях и сыновьях. Он отметил, что поддержка семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, остается приоритетом для управления.

Во время беседы за чашкой чая участницы встречи поделились своими проблемами и рассказали о повседневной жизни. Некоторые из них обратились к начальнику управления с личными просьбами.

Руководство управления МВД по Красногорску регулярно проводит подобные встречи, чтобы поддерживать связь с семьями погибших сотрудников и оказывать им необходимую помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.