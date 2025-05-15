В Красногорске прошла встреча главы муниципалитета с новым руководителем Красногорского завода

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков провел встречу с новым руководителем Красногорского завода имени С. А. Зверева холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех Антоном Клоковым. Клоков приступил к обязанностям временного генерального директора, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Красногорский завод имени С. А. Зверева — это градообразующее предприятие, с которого начиналась история Красногорска и закладывались основы развития отрасли. Назначение на пост руководителя такого предприятия человека с большим опытом и пониманием стратегии работы вызвало большой интерес.

На встрече с трудовым коллективом были затронуты важные вопросы, волнующие жителей Красногорска. В частности, обсуждались темы расселения аварийного жилья и работы социальных учреждений.

Сотрудники Красногорского завода — это объединение профессионалов, большинство из которых — жители Красногорска. Они искренне переживают за родной край и его будущее. Продолжая трудовые традиции, они пишут современную историю и формируют основы будущего.

Глава городского округа выразил свои наилучшие пожелания Антону Сергеевичу и всему коллективу завода. Он поблагодарил сотрудников за самоотдачу и вовлеченность в избранное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.