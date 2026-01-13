В Красногорске прошла литературно-музыкальная встреча в Центральной библиотеке

В Центральной библиотеке Красногорска 11 января прошла литературно-музыкальная гостиная «Каждому о самом сокровенном». Участники литературного объединения «Звонкая строка» представили собственные стихи, наполненные искренностью и душевным теплом.

Музыкальное сопровождение обеспечил Сергей Спирин, исполнив авторские песни. Его выступление создало атмосферу единения и вдохновения, которая тронула всех гостей вечера.

Особым гостем стал заместитель руководителя красногорского отделения ассоциации ветеранов СВО Московской области Николай Силезнев. В своем выступлении он подчеркнул важность памяти, мужества и дружбы, что вызвало эмоциональный отклик у аудитории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.