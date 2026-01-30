В Красногорске прошла лекция о пропаганде в годы фашистской оккупации

Лекция о влиянии пропаганды в период фашистской оккупации и ее отражении в истории России состоялась 28 января в Красногорском филиале Музея Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Красногорском филиале Музея Победы 28 января прошла лекция, посвященная теме пропаганды в годы фашистской оккупации и ее влиянию на восприятие истории России. Лектором выступил Юрий Никифоров, кандидат исторических наук и член ученого совета Музея Победы.

Юрий Никифоров рассказал о том, как Россия и ее история изображались в коллаборационистских русскоязычных газетах времен оккупации. Он подчеркнул, что эта тема мало изучена из-за ограниченного доступа к источникам. По словам историка, пропагандистские нарративы, созданные десятилетия назад, до сих пор встречаются в работах советологов и публицистов, выступавших против Советского Союза в годы «Холодной войны» и в период «Перестройки».

На лекцию пришли курсанты военно-инженерной академии, представители «Молодой гвардии» и ветеранских организаций. Встреча длилась почти два часа, слушатели активно участвовали в обсуждении и задавали вопросы.

Историки отметили, что знания помогают противостоять слепой пропаганде, а подобные мероприятия способствуют лучшему пониманию сложных исторических процессов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.