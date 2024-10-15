В Красногорске прошла акция «Лес Победы»

В городском округе Красногорск прошла акция «Лес Победы», главная цель которой — высадить несколько миллионов деревьев по всей стране в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории Красногорского отдела полиции полицейские высадили молодые ели. Выбор места неслучаен: отдел расположен на улице, названной в честь братьев Горожанкиных, которые погибли в годы войны.

Рядом с посаженными деревьями установят таблички с именами павших воинов. Это поможет сохранить память о героях и передать ее следующим поколениям.

Такие акции не только способствуют озеленению городов, но и напоминают нам о важности сохранения исторической памяти. Они позволяют каждому из нас внести свой вклад в сохранение памяти о тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и мирное небо над головой.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.