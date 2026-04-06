В Красногорске прошла акция «10 000 шагов к жизни»

Оздоровительная акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню здоровья 7 апреля, состоялась 3 апреля в парке «Ивановские пруды» в Красногорске. В мероприятии приняли участие более ста участников проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштабное мероприятие прошло в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды». К акции присоединились представители старшего поколения, которые занимаются на базе трех центров «Активное долголетие» муниципалитета. Перед стартом участники под руководством инструктора провели разминку, повторили технику ходьбы и подготовили мышцы к нагрузке, после чего вышли на маршрут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.