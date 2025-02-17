В Красногорске прошел традиционный детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы»

В Красногорске на лыжном стадионе «Зоркий» 16 февраля прошел традиционный детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы» имени С. Н. Веселова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования объединили свыше тысячи детей и их родителей. В фестивале приняли участие все детские сады округа, а также большое количество первоклассников. Юные спортсмены с успехом преодолели все дистанции лыжной трассы, а на финише их ждали медали и сладкие подарки. Традиционно для всех желающих были организованы развлечения и лакомства — каша и чай.

По словам первого заместителя главы муниципалитета Натальи Тимошиной благодаря включенности Главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова, в Красногорске соревнования для самых маленьких лыжников стали доброй традицией. Она отметила, что спортсмены стали большой дружной семьей, которая была объединена духом спортивных состязаний.

Всего в соревнованиях участвовала 71 команда от образовательных учреждений со всего городского округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.