В Красногорске пройдут мероприятия, посвященные Дню России

12 июня в 12:00 в парках Красногорска пройдут мероприятия, посвященные Дню России. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Программа включает мастер-классы, ярмарки, выставки, концертные программы, флешмобы и интерактивные зоны.

Мероприятия будут проходить в парке «Ивановские пруды» и детском городке «Сказочный».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.