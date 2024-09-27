В Красногорске пройдет концерт «Праздник добра и уважения» 5 октября

5 октября в 12:00 в КЦ «Красногорье» состоится концерт «Праздник добра и уважения», приуроченный ко Дню пожилого человека, сообщает пресс-служба администрации горокруга Красногорск.

Участники творческих коллективов КЦ «Красногорье» и ЦДТ «Цветик-семицветик» создадут для старшего поколения праздничное настроение.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Мероприятие состоится 5 октября в 12:00 по адресу: Вокзальная улица, 10А, КЦ «Красногорье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.