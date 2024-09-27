В Красногорске пройдет концерт «Праздник добра и уважения» 5 октября
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
5 октября в 12:00 в КЦ «Красногорье» состоится концерт «Праздник добра и уважения», приуроченный ко Дню пожилого человека, сообщает пресс-служба администрации горокруга Красногорск.
Участники творческих коллективов КЦ «Красногорье» и ЦДТ «Цветик-семицветик» создадут для старшего поколения праздничное настроение.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.
Мероприятие состоится 5 октября в 12:00 по адресу: Вокзальная улица, 10А, КЦ «Красногорье».
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