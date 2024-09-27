В Красногорске проходят работы по благоустройству набережной вдоль реки Синички

В Красногорске продолжаются строительные работы набережной вдоль реки Синичка. В настоящее время на берегу устанавливаются вместительные раздевалки и деревянный понтон круглой формы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Такая конструкция будет плавать на воде и прекрасно подойдет для фотосессий и различных мероприятий. Дополняет деревянный ансамбль пирс, который протянется на 800 м вдоль берега. Также для маленьких посетителей оборудуют детскую площадку, а для любителей спорта — волейбольную площадку и зону воркаута.

«Под каждую категорию, под каждый запрос жителей все заранее продумано. То есть, те, кто любит заниматься рыбалкой — о них тоже позаботились, и за завершением линии благоустройства все равно оставили место, где любители рыбалки смогут посидеть и порыбачить. Хочется сказать, что мы обязательно приедем сюда после завершения благоустройства. Посмотрим, в каком виде это будет. Ну, а пока я уверен, что взятые темпы позволят завершить все в установленные сроки», — рассказал зампредседателя совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов.

Береговая линия полностью обустроена: вбиты сваи, в том числе уходящие под воду. Сейчас идет подготовка к установке деревянного покрытия. Подпорные стены выполнены на 100%. Два павильона почти готовы к монтажу крыши. В одном планируется разместить пункт проката, а второй будет многофункциональным: там откроют кафе, охрану, медпункт и спасательную станцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.