В Красногорске приведены в соответствие 30 объектов розничной торговли

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева власти муниципалитетов активизировали работы по приведению торговых объектов вдоль автомагистралей в соответствие с законодательством. В г. о. Красногорск уже было приведено в порядок 30 объектов розничной торговли, и до конца года планируется завершить остальные, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Два незаконно размещенных торговых павильона были демонтированы на улице 1-я Волоколамская в Нахабино, а работы по реконструкции других объектов ведутся на улице Волоколамская, 41.

«Мы продолжаем работу по приведению объектов на вылетных магистралях в соответствие и продвигаемся вглубь округа, чтобы вся торговля стала цивилизованной. В рамках проводимой работы с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» мы проверили 1 251 объект, из которых 200 находятся на вылетных магистралях, и 51 объект попал в «красную зону», — рассказал начальник отдела потребительского рынка администрации городского округа Красногорск Илья Ермаков.

Он также отметил, что два демонтированных объекта стояли на государственной земле, и собственник принял решение самостоятельно их снести. В случае с объектом на улице Волоколамская, 41, ситуация была иной: здесь частный земельный участок, и собственник согласился привести объект в соответствие с архитектурно-художественными решениями, утвержденными депутатами. Работы по реконструкции завершатся в течение месяца, и на этом месте появится одна торговая зона с двумя объектами: шиномонтажом и цветочным магазином.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.