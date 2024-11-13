В Красногорске приступили к заливке открытого катка

В Красногорске на стадионе «Зоркий» началась заливка льда для самого большого открытого катка с искусственным покрытием в Московской области. Его общая площадь составляет 7 350 квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каток станет популярным местом для активного отдыха и занятий спортом в зимний период. Здесь можно будет покататься на коньках, поиграть в хоккей или просто насладиться красотой льда.

Директор стадиона отметил, что каток на стадионе «Зоркий» будет работать в течение всего зимнего сезона. Он станет центром притяжения для жителей и гостей Красногорска, а также для любителей конькобежного спорта из других городов Подмосковья.

Открытый каток с искусственным льдом имеет ряд преимуществ перед естественными катками. Во-первых, он доступен для катания в любое время года, независимо от погодных условий. Во-вторых, на таком катке можно заниматься спортом даже при плюсовой температуре. В-третьих, искусственный лед обеспечивает более гладкую и ровную поверхность, что позволяет лучше освоить навыки катания на коньках.

Открытые катки с искусственным льдом становятся все более популярными в России и за ее пределами. Они привлекают любителей активного отдыха и спорта, а также предоставляют возможность заниматься любимым делом в любое время года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на территории региона всю зиму будут работать 181 каток, 660 хоккейных площадок, 163 лыжные трассы, 56 тюбинговых горок.

«Перед самым Новым годом, 28 и 29 декабря, открыли сразу три новых катка с искусственным льдом: в Коломне на площади Советской, в Одинцово в парке им. Л. Лазутиной и в Наро-Фоминске в Центральном парке — такой подарок перед праздниками решили сделать взрослым и детям», — сообщил Воробьев.