В Красногорске поздравили пару с 55-летием совместной жизни

От имени Главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова семью Чичениных с 55-летием совместной жизни поздравил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Хочется пожелать, чтобы это был далеко не последний юбилей их семьи. Чем больше у нас будет таких семей, тем крепче будет и городской округ, и в целом наша страна. Крепкого здоровья, любви, гармонии и всех благ», — сказал Андриянов.

Богдан Андриянов вручил цветы, подарки и поздравительный адрес от Дмитрия Владимировича. Валентин Владимирович рассказал гостю о семье, поделился планами, а Галина Алексеевна, как и подобает радушной хозяйке, пригласила всех к столу на чашку чая.

«Все трудности и радости жизни — все пополам. Двигаемся вперед, цели ставим перед собой. С утра ласковые слова, даже иногда куплет какой-нибудь из песни или стихотворение. Как скажешь женщине с утра: „Я люблю тебя до слез!“, сразу настроение поднимается» — рассказал Валентин Чиченин.

Валентин и Галина Чиченины вместе уже 55 лет. За плечами — четверть века на военной службе, свой бизнес и крепкая семья: две дочери, шесть внуков и два правнука. Живут дружно и часто собираются вместе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.