В Красногорске поздравили офицеров запаса МВД с Днем защитника Отечества

Депутат Мособлдумы Роман Володин, начальник УМВД России по Красногорску Дмитрий Богомолов и председатель совета ветеранов органов внутренних дел Николай Кучаев посетили 4 офицеров запаса МВД — Александра Уварова, Сергея Журавлева, Владимира Уразова и Павла Беликова. Все они имеют награды за успехи в службе и выполнение боевых заданий. Уйдя в запас, они активно участвуют в работе ветеранской организации сотрудников МВД Красногорска и Московской области и делятся опытом с нынешними защитниками Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Эти люди изо дня в день боролись с преступностью, рисковали своей жизнью. И поэтому сегодня мы пришли, чтобы выразить им глубокую благодарность за их труд, за их пример и, вы знаете, за живой пример. Когда мы читаем, мы восхищаемся нашими героями. Но когда мы можем поговорить с ними, посмотреть в глаза, пожать им руку — это бесценно», — сказал депутат Мособлдумы Роман Володин.

Начальник УМВД России по городскому округу Красногорск Дмитрий Богомолов подчеркнул важность передачи опыта опытных офицеров нынешнему поколению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.