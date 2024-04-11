В Красногорске поздравили юбиляров семейной жизни

В отделе ЗАГС по городскому округу Красногорск поздравили с юбилеем супружеской жизни Тимошиных Николая Николаевича и Нину Федоровну, передает пресс-служба Главного управления ЗАГС Московской области.

Пара отметила 50 лет совместной жизни.

По их словам, секрет долгой счастливой семейной жизни кроется в любви и взаимопонимании.

У Николая Николаевича и Нины Федоровны трое детей, трое внуков и один правнук.

Сотрудники отдела ЗАГС пожелали супругам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.