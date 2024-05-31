В Красногорске показали рисунки, созданные при помощи ИИ

31 мая на площадке Дома правительства Московской области прошло награждение победителей конкурса визуальных работ, созданных при помощи искусственного интеллекта, — «Настоящее и будущее моей семьи». Его участники генерировали изображения через авторское текстовое описание по заданной тематике, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

Движение Первых

Инициаторами конкурса стали активисты регионального отделения Движения Первых. Организаторами выступили Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи и региональное отделение Движения Первых.

В рамках награждения при поддержке министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области презентовали лучшие работы.

«РДДМ — это движение, которое объединяет детей и молодежь и помогает им развиваться вместе. Сейчас региональное отделение „Первых“ в Московской области насчитывает более 174 тысяч человек, функционирует 1061 первичное отделение, в том числе на базе всех наших молодежных центров. Это яркие, заряженные ребята, которые принимают активное участие в жизни региона, организовывают интересные мероприятия, проводят патриотические акции, поддерживают участников СВО в рамках региональной акции „Доброе дело“. Мы всегда стараемся помогать реализовывать идеи наших детей и молодежи, особенно когда они такие трогательные и теплые, ориентированные на семейные ценности. Это очень важно», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Она также пожелала всем ребятам хорошего лета и прекрасного отдыха.

Интересные работы

Конкурсный отбор шел в течение двух месяцев и охватил практически все округа Подмосковья. Наиболее популярными среди детей и молодежи региона стали художественные решения, связанные с освоением космоса и инновациями будущего.

Например, запрос от одного из победителей в конкурсе был таким: «Семья в космосе в скафандрах играет в гольф и радуется победе на фоне луны». Члены семьи будущего в большинстве случаев изображались как высокотехнологичные люди. Самый частый состав семьи — четыре человека, где есть двое детей.

«Мы собрали 501 работу и с помощью онлайн-голосования выбрали 6 лучших, чтобы в ближайшее время представить интересные решения и самый органичный результат взаимодействия творчества человека и машины в том месте, где создается будущее», — поделился председатель Движения Первых Московской области Юрий Макеев.

Экспозиция мобильная, ее смогут увидеть в разных образовательных, молодежных и культурных учреждениях Подмосковья и не только. С предложением о масштабировании выступала Общественная палата Московской области.

«Сегодня мы увидели много прекрасных работ активистов Движения Первых, созданных при помощи искусственного интеллекта. Как интересно переплетаются современные технологии с особым взглядом на мир наших детей и молодежи. Было бы здорово, если бы картины увидели как можно больше людей. Поэтому мы выступили с инициативой презентовать самые яркие работы победителей в Общественной палате Российской Федерации», — рассказала первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

Победители

Лучший результат, который выдала нейросеть в соответствии с замыслом автора, был представлен комиссии. В конкурсе принимали участие ребята в возрасте от 7 до 20 лет. Они были поделены на две возрастные группы.

В младшей победителями и призерами стали школьники:

Дмитрий Корешков из Зарайска (12 лет);

Роман Юрчишин из Химок (11 лет);

Александр Бондаренко из Серпухова (9 лет).

В старшей группе лучшие работы представили:

Айсель Абдинова из Долгопрудного (16 лет);

Алексей Крючков из Шаховской (15 лет);

Никита Мицкевичус из Егорьевска (8 лет).

«Мне кажется, дерево — это традиционное представление о семье, где крепкие корни уходят глубоко в землю, накапливают энергию, память, и питают новые ветви. Также и семья передает свои ценности из поколения в поколение, сохраняя и приумножая их», — поделилась своим описанием победительница в старшей группе Айсель Абдинова, изобразившая в рамках конкурса семейное древо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.