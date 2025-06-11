В Красногорске появится площадка для пляжного волейбола

Площадку для пляжного волейбола обустроят на набережной реки Москвы в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска. Об этом на еженедельном оперативном совещании, которое провел в администрации глава муниципалитета Дмитрий Волков, доложила начальник теротдела «Павшинская пойма» Софья Удодова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Началась разработка площадки для пляжного волейбола на территории между домами 24 и 26 по Красногорскому бульвару. Мы находимся на связи с жителями, которые неоднократно высказывали обеспокоенность тем, как будет использоваться ранее пустовавший участок земли», — сказала Удодова.

Она добавила, что в микрорайоне в летний период активно ведется благоустройство. Так, на этой неделе будет завершено обустройство двух «народных троп» — возле домов 5 и 26 по Красногорскому бульвару. Кроме того, проводится озеленение территории, в котором участвуют и жители, устанавливаются вазоны с цветами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.