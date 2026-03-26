В Красногорске подвели итоги развития Нахабина за 2025 год

Руководитель теротдела Нахабино Марина Корнева отчиталась перед жителями о работе в 2025 году и представила планы на 2026-й. Встреча прошла в лицее №1 поселка Нахабино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Марина Корнева сообщила, что в ведении теротдела находятся Нахабино, а также деревни Желябино, Козино и Нефедьево. Численность населения за год выросла на 1,75% и приблизилась к 71,9 тыс. человек. В мероприятии приняли участие представители администрации, депутаты и общественники. Основные вопросы жителей касались земельно-имущественных отношений, ЖКХ и дорожной сферы.

В 2025 году в Нахабине ввели детский сад на 196 мест в ЖК «Малина», модернизировали четыре детские площадки и благоустроили территорию у озера Торфяного. По программе «Народные тропы» обустроили семь пешеходных маршрутов, отремонтировали более 22 тыс. кв. м дорог и пять дворов. Капремонт выполнили на 15 объектах электроснабжения, реконструировали 10 контейнерных площадок, обновили фасад и кровли нескольких домов.

Особое внимание уделили поддержке участников спецоперации и их семей, развитию волонтерства и сохранению памяти героев. В поселке открыли мемориальную доску выпускнику Кириллу Любенину, реконструировали памятник на мемориале «Рубеж обороны Москвы». В сфере культуры за год провели сотни мероприятий, спортивные секции ФОК «Нахабино» посещают 350 человек, а каток с искусственным льдом только за декабрь принял более 25 тыс. посетителей.

В 2026 году планируется благоустроить сквер на улице Школьная, обустроить еще пять народных троп, заменить две детские площадки и отремонтировать дороги на улицах Красноармейская и Панфилова. Также намечена расчистка руслового пруда на реке Грязева в Нефедьеве и продолжается строительство пристройки к поликлинике №4 на 550 посещений в смену с завершением в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.