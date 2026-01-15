В Красногорске подготовили восемь мест для крещенских купаний на Крещение

В Красногорске 18 и 19 января организуют восемь площадок для крещенских купаний, оборудуют иордани, раздевалки и пункты горячего питания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В администрации Красногорска прошло совещание по подготовке к празднованию Крещения Господня. В этом году для крещенских купаний оборудуют восемь площадок. Окунуться в освященную воду можно будет с 20:00 18 января до 03:00 19 января, а также с 10:30 до 19:00 19 января.

Купели разместят на территории храмов святой Елисаветы, Великомученика Димитрия Солунского, церкви Илии Пророка, на Никольском роднике, у храма Архангела Михаила, собора святителя Николая, на набережной реки Синички и на пруду реки Нахабинка в «Москоу Кантри Клаб».

На всех площадках установят иордани, обогреваемые раздевалки и пункты горячего питания. За безопасностью будут следить спасатели и медики.

Начальник управления по безопасности администрации Красногорска Альберт Петелин сообщил, что в ночь с 18 на 19 января автобусы маршрутов № 827, 833 и 891 будут работать до 03:00. Это позволит жителям и гостям округа добраться до мест купаний, — пояснил Альберт Петелин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.