В Красногорске почтили защитников Отечества у храма и Вечного огня

Молебен о воинах Отечества прошел 22 февраля в Георгиевском храме деревни Нефедьево в Красногорске с участием героев СВО и их семей. Жители также возложили цветы к Вечному огню в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Георгиевском храме Нефедьево состоялся молебен о воинах Отечества. Прихожане поставили свечи за здравие защитников и об упокоении павших бойцов. В храме также отслужили панихиду, во время которой каждого погибшего героя назвали поименно.

«Каждый из них — герой. Каждый из них — воин Христов. О каждом из них молится Святая Церковь», — отметил настоятель Георгиевского храма иерей Николай Романцев.

Нефедьево — место, где в годы Великой Отечественной войны проходил рубеж обороны Москвы. В преддверии 23 февраля десятки жителей возложили цветы к Вечному огню, почтив подвиг защитников прошлых лет. Рядом с мемориалом открывается музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

«Важно, что музей создается на территории, где проходил рубеж обороны столицы. Здесь уже собрано много интересных экспонатов», — рассказала заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации округа Анастасия Муринец.

После богослужения прошла встреча в рамках проекта «Беседы со священником». Участники СВО, их родные и духовенство пообщались за общей трапезой.

«Двое наших сыновей отправились добровольцами по первому приказу главнокомандующего. Такие встречи и молебны необходимы, они помогают родителям поддерживать друг друга», — поделилась мать участников СВО Оксана Виноградова.

По словам иерея Николая Романцева, храм оказывает бойцам и их семьям не только духовную, но и гуманитарную помощь, собирая грузы для нужд СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.