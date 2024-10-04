сегодня в 14:25

В Красногорске передали автомобиль марки «Нива» для участников СВО

Муниципальный депутат Александр Шалагин доставил в зону специальной военной операции машину, которую восстановили и адаптировали под работу на передовой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Уверен, что переданный автомобиль, будет в помощь нашим ребятам, находящимся на передовой», — сказал Шалагин.

Вручая ключи и документы, депутат выразил искреннюю признательность всем военнослужащим и пожелал с Победой возвращаться домой. Заверил ребят, что Красногорск готов оказывать поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

В городском округе работают пункты сбора помощи:

ул. Школьная д. 6 (вход в торце здания, «Отдел развития здравоохранения») вторник — суббота с 10:00 до 19:00

ул. Видная д. 7, вторник–суббота с 10:00 до 19:00

ул. Ленина, д. 4, кабинет 111 — отдел социального развития управления по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск, будни с 9:00 до 18:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.