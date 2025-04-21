В Красногорске отметили заслуги ветеранов МВД в преддверии 80-летия Дня Победы

В городском округе Красногорск проживают 90 заслуженных ветеранов Министерства внутренних дел, чья жизнь была посвящена служению Отечеству и обеспечению безопасности граждан. В ознаменование профессионального праздника и в преддверии Дня Победы депутат Московской областной Думы Роман Володин, начальник УМВД России по г. о. Красногорск Дмитрий Богомолов и председатель местного Совета ветеранов органов внутренних дел Николай Кучаев выразили глубокое уважение и признательность заслуженным работникам силовых структур, навестив их и вручив подарки, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Первым, кто встречал почетных гостей, был полковник милиции в отставке Анатолий Бречко. Его безупречная офицерская выправка и китель, украшенный заслуженными наградами, говорили о многолетней службе. Анатолий Бречко, родившийся 19 июня 1949 года в Белоруссии, после службы в воинской части в Нахабино поступил на службу в органы внутренних дел. Начав свой путь в патрульно-постовой службе, получил образование и посвятил 16 лет работе участковым уполномоченным милиции. В 2006 году он завершил службу в звании заместителя начальника УВД. Даже после выхода на заслуженный отдых Анатолий Бречко продолжал трудовую деятельность и в настоящее время является заместителем председателя Совета ветеранов Управления, принимая активное участие в жизни ветеранской организации. Его вклад отмечен многочисленными ведомственными медалями и почетными грамотами.

Цветы и слова благодарности в этот день принимала и майор милиции в отставке Вера Передерий, ранее занимавшая должность заместителя начальника уголовного розыска Красногорского ОВД. До этого она служила старшим инспектором инспекции исправительных работ Красногорского ОВД. После выхода на пенсию в 1997 году Вера Николаевна активно включилась в работу местной ветеранской организации, став ее секретарем в Совете ветеранов УМВД. Она активно участвует в профориентационной работе среди молодежи, привлекая кандидатов на вакантные должности в Управлении и учебные заведения МВД. Награждена ведомственными медалями и почетными грамотами. На заслуженном отдыхе Вера Передерий находит вдохновение в творчестве, создавая уникальный интерьерный декор. Однако, несмотря на увлечения, она по-прежнему ощущает потребность в служении обществу.

«Когда нужна наша помощь, я всегда готова ее оказать. В преддверии 80-летия Победы, наверняка, потребуются помощники, возможно, в качестве дружинников. Дополнительные люди никогда не бывают лишними», — подчеркнула Вера Передерий.

Эти встречи — не просто дань уважения, а важная связь между поколениями. Ветераны делятся своим бесценным опытом, чувствуют себя востребованными, а молодые сотрудники видят перед собой пример самоотверженного служения.

«В нашем округе проживает много ветеранов органов внутренних дел, находящихся на заслуженном отдыхе. Мы регулярно с ними встречаемся, чтобы выразить им нашу признательность и поздравить с праздниками», — отметил начальник УМВД России по г. о. Красногорск Дмитрий Богомолов.

Виктор Васильевич Костиков, старший лейтенант милиции в отставке, родился в 1937 года. После службы в Советской Армии в 1964 году, он поступил в милицию в Ростовской области. В 1971 году Виктор Васильевич вернулся на родину, в Красногорск, где проходил службу в патрульно-постовой службе, а затем был переведен на должность дежурного Нахабинского ОМ. В 1986 году он вышел на заслуженный отдых. Виктор Васильевич активно участвует в работе ветеранской организации, посещает все мероприятия, проводимые Управлением и городским округом, и награжден различными ведомственными наградами.

Депутат Московской областной Думы Роман Володин подчеркнул, что такие встречи с ветеранами вызывают у нас чувство особой гордости.

«Каждый из них внес неоценимый личный вклад в поддержание правопорядка. Для нас они — пример не только как сотрудники, но и как люди, прошедшие достойный жизненный путь, отдавшие службе более десяти, двадцати, а то и тридцати лет», — сказал парламентарий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.