В Красногорске отметили шестилетие проекта «Активное долголетие» концертом

В ДК «Подмосковье» 7 февраля прошли торжественное собрание и концерт в честь шестой годовщины проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В фойе дворца культуры для участников проекта были организованы мастер-классы по изготовлению декоративных украшений и написанию писем участникам СВО. Гости праздника активно фотографировались в фотокабине и участвовали в танцах, демонстрируя освоенные на занятиях фокстрот, вальс, фламенко и чарльстон.

Заместитель председателя совета депутатов Красногорска, руководитель центра «Активное долголетие» Богдан Андриянов отметил, что для жителей «серебряного возраста» действует 16 программ, включая спорт, рукоделие и информатику. Все занятия проводят профессиональные педагоги, а перечень активностей постоянно расширяется. В ближайшее время планируется запуск занятий по сапсерфингу и новых экскурсионных маршрутов.

Начальник управления по социальным вопросам администрации Татьяна Квасникова поздравила участников от имени главы округа Дмитрия Волкова и вручила благодарственные письма лучшим преподавателям и активистам. К поздравлениям присоединились депутат Мособлдумы Роман Володин и представитель совета депутатов Артур Бадретдинов, который поблагодарил участников за помощь бойцам СВО.

Праздник завершился выступлениями творческих коллективов. В настоящее время в трех филиалах проекта занимаются более трех тысяч человек, а с момента основания проведено свыше 50 тысяч занятий. Организаторы планируют дальнейшее расширение сети филиалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.