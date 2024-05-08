В Красногорске открыли «Парту героя» в преддверии 9 мая

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов совместно со сторонниками партии открыли Парту в Нахабинской школе № 3. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

«Сегодня в честь нашего главного праздника открыли парту ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Васильевичу Щербакову. Парты — отличная возможность рассказать подрастающему поколению о тех героях, которые защищали в те времена нашу Родину и продолжают делать это сейчас в зоне специальной военной операции», — сказал Богдан Андриянов.

Торжественное открытие начали с гимна Российской Федерации, после чего ведущие представили учащимся и гостям парту и рассказали об Аркадии Васильевиче.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, Аркадий Васильевич был призван в ряды Красной Армии, ему было 18 лет. Он прошел дорогами войны от Москвы до Берлина, участвовал в битве под Сталинградом, освобождал Украину и Белоруссию в составе 120 полка легендарной 39-й Барвенковской гвардейской стрелковой дивизии, которая входила в состав 62 Армии под командованием Маршала Советского Союза дважды Героя СССР Василия Ивановича Чуйкова. Дошел до Берлина в составе 551 полка 49 стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Петра Богдановича.

За воинскую доблесть и мужество награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями за освобождение Варшавы, взятие Берлина и Победу над Германией.

Образовательный проект партии «Единая Россия» «Парта Героя» в общеобразовательных организациях Красногорска реализуется в рамках федерального партийного проекта «Новая школа».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.